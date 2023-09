Sensibilizzazione, accessibilità e condivisione: il bilancio del progetto 'Senzabarriere.app'

Una vera e propria missione, nella quale l'obiettivo più tangibile è stato la mappatura di oltre 330 esercizi commerciali situati tra il centro storico e il litorale. Accompagnato dalla finalità di dimostrare che le barriere più resistenti nell'inclusione delle persone disabili non sono tanto quelle architettoniche, quanto quelle ideologiche e di pensiero. Così l'impegno delle ragazze e dei ragazzi della classe 4° A indirizzo turismo del 'Pacinotti' di Pisa, coinvolti nel progetto 'Senzabarriere.app', è stato massimale: coordinati dall'associazione Luccasenzabarriere e con il supporto e patrocinio del Comune, della Provincia e di Confcommercio, gli studenti hanno battuto palmo a palmo il territorio cittadino e della costa, proponendo a moltissimi commercianti di partecipare all'iniziativa.

L'idea è nata dall'associazione guidata da Domenico Passalacqua e di cui è testimonial David Bonaventuri, atleta della Nazionale di calcio amputati: "La mappatura è durata da maggio a pochi giorni fa. Sulla app chiunque, dai cittadini ai turisti, possono visionare il grado di accessibilità di tutti i locali pubblici che hanno accettato di essere coinvolti e recensiti dal progetto. Il mio ringraziamento va a tutti i docenti che hanno spinto gli studenti a partecipare con grande entusiasmo. Nel percorso durato oltre tre mesi abbiamo notato una crescita esponenziale di tutti gli studenti: questa è la soddisfazione più grande per noi".

La valutazione dell'accessibilità riguarda non soltanto la presenza di barriere architettoniche, legate principalmente alle persone disabili, ma anche informazioni utili a intolleranti, allergici e neogenitori. Il tutto è stato poi caricato su Senzabarriere.app, così da rendere accessibili e perfettamente condivisibili le informazioni scaricando semplicemente una app gratuita. "Il progetto che presentiamo oggi - dichiara l’assessore Giulia Gambini - rappresenta un servizio importante che mira a rendere ai cittadini, in modo semplice e accessibile, un quadro delle realtà presenti sul territorio di Pisa dal punto di vista dell’accessibilità. Questo servizio, che sarà in seguito consultabile anche tramite collegamento dal sito web del Comune di Pisa, consentirà a cittadini e turisti di avere contezza di opportunità ed eventuali limiti legati all’accessibilità di attività e servizi. In futuro l’app potrà essere implementate e aggiornata, per fornire un quadro sempre reale sull’accessibilità del tessuto cittadino. Ringrazio gli studenti che hanno reso possibile la realizzazione di questo strumento, anche nell’ottica del lavoro di sensibilizzazione sul tema".

"Ringrazio tutti i soggetti coinvolti, i docenti e i ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione del progetto - aggiunge la dirigente scolastica del 'Pacinotti' Gabriella Giuliani - Dare un significato alla tecnologia utilizzata per riempire l’app di contenuti sull’accessibilità della propria città, ha rappresentato sicuramente un successo formativo: i ragazzi si sono messi nei panni di coloro che hanno problemi di disabilità e hanno contribuito a sensibilizzare le attività commerciali e fornire un servizio utile per i cittadini". Alessio Giovarruscio, in rappresentanza di Confcommercio, sottolinea: "Il progetto avrà sicuramente delle ricadute positive anche in termini di promozione delle attività commerciali pisane. Perché per tutte le persone che fruiranno dell'offerta del nostro territorio sarà importante e utile conoscere in anticipo il grado di accessibilità e attenzione verso la tematica dell'inclusione, del rispetto delle differenze e dell'attenzione su problematiche delicate".