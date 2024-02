Bomba a mano e cartucce della Seconda guerra mondiale: intervento degli artificieri a Lajatico

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Sono stati fatti brillare questa mattina diversi residuati bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale, rinvenuti all’interno di una proprietà privata nel comune di Lajatico, nella frazione di Orciatico.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di San Miniato e della Stazione di Terricciola che hanno delimitato l’area con nastro segnaletico e cartelli di pericolo in attesa dell’intervento del personale specializzato dell’Esercito.

Il team proveniente dal 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza, giunto a Lajatico, ha confermato la presenza di una bomba a mano modello MKII di nazionalità americana, 6 cartucce di vario calibro e un cannello. Gli ordigni sono stati rimossi e successivamente sono stati fatti brillare in tutta sicurezza in una zona idonea in località Palagio.

Sul posto anche il personale medico della Croce Rossa Militare.

Si tratta del terzo intervento nella provincia dall’inizio dell’anno, per una minaccia che nonostante il trascorrere del tempo rimane sempre alta. Basti pensare che lo scorso anno il personale del 2° Reggimento Genio Pontieri ha effettuato 31 interventi di bonifica nella sola provincia di Pisa e 216 nelle restanti province di competenza di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Prato, Arezzo, Grosseto e Siena.