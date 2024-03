Spin-off Sant'Anna selezionata dall'acceleratore Faros per rivoluzionare la simulazione

L'importanza della simulazione è cresciuta in modo significativo negli anni, estendendosi a numerosi settori con applicazioni educative, formative e nella gestione della manutenzione a distanza. Lo conferma la crescita del mercato: si stima che, a livello mondiale, si passerà da 16,6 miliardi del 2022 a 28,7 miliardi entro il 2030. BTR Simulators, spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, fondato da ricercatori e tecnici dell’Istituto di Intelligenza Meccanica, è in prima linea nel settore: l'azienda si dedica alla progettazione e realizzazione di simulatori, allo sviluppo di tecnologie robotiche e alla creazione di sistemi di realtà virtuale per scopi di simulazione.

BTR Simulators è stata una delle aziende selezionate per partecipare al programma di accelerazione di Faros. Questo riconoscimento è stato conferito a quelle startup e aziende che si distinguono per lo sviluppo di soluzioni innovative nell'ambito della logistica e dell'automazione portuale, l'utilizzo sostenibile delle risorse marine e il turismo costiero. Il programma di accelerazione, giunto alla sua seconda edizione, è stato ideato dalla Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital.

"Siamo molto felici di essere stati selezionati da Faros per questo programma di accelerazione che ci ha permesso di proseguire il nostro lavoro nello sviluppo di tecnologie innovative da impiegare nell’ambito della logistica dei settori portuale e siderurgico - spiega Massimo Satler, CEO di BTR Simulators - il programma ha previsto lo sviluppo di due simulatori per Acciaierie d’Italia e l’Autorità Portuale di Taranto, fondamentali per la formazione del personale e la movimentazione di merci".

In particolare, BTR ha progettato e sviluppato due diversi simulatori. Il primo simulatore riproduce un carrello elevatore Light ForkLift e uno scenario di addestramento utilizzato da Acciaierie d'Italia presso il suo stabilimento di Taranto. Il simulatore è in grado di riprodurre le principali operazioni di carico e scarico della merce pallettizzata all’interno dello scenario reale di utilizzo.

Il secondo simulatore riproduce l’operatività reale di un Mobile Crane (gru a braccio) all'interno dello scenario del porto di Taranto. L'operatività del simulatore si focalizza sulla movimentazione di pale eoliche, attività svolta nel porto, sul molo denominato 4° Sporgente.

Negli anni, BTR Simulators ha stretto significative collaborazioni con importanti istituzioni e aziende del panorama italiano come Regione Toscana, Università Bicocca di Milano, La Cisa Logistic Group, la Fondazione CIF di Genova e la Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini. In particolare, la Fondazione CIF e la Compagnia Unica Lavoratori Merci Varie Paride Batini hanno beneficiato della partnership con BTR per lo sviluppo di tre simulatori che, sfruttando diverse tecnologie e sistemi di visualizzazione, sono impiegati nella formazione del personale del porto di Genova, ma anche nella preparazione di giovani studenti per un futuro lavoro nella logistica portuale.

"L'utilizzo dei simulatori in ambito formativo - prosegue Satler - è importante perché permette al lavoratore di capire cosa succede durante l'utilizzo di macchinari pericolosi, pesanti o complessi. Durante l'addestramento tramite la simulazione, il lavoratore può fare pratica in un ambiente completamente sicuro, dove gli incidenti causati da manovre o decisioni errate, da problemi imprevisti, da situazioni di emergenza o dal poco tempo decisionale a disposizione, non hanno ripercussioni sulla sua salute e sicurezza. La formazione all’interno di un ambiente simulato, privo di rischi, permette non solo di ridurre in modo significativo la possibilità di incidenti ma anche di crescere professionalmente in mansioni specifiche. Inoltre, l'accurata programmazione e l'approfondita analisi delle sessioni di simulazione comporta un'importante riduzione di costi per l’azienda e la possibilità di capire quali soluzioni logistiche impiegare, migliorando così il processo produttivo".