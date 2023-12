A partire dal prossimo 2 gennaio, il PuntoAcque di Pisa - l’ufficio al pubblico di Acque per le pratiche commerciali e l’assistenza ai clienti - cambia sede. Lo sportello di Pisanova, attualmente situato in via Frascani, si trasferirà a Ospedaletto, in via Bellatalla n. 1, nella palazzina situata alla destra dell’ingresso principale della sede amministrativa del gestore idrico. Il trasferimento è volto a migliorare ulteriormente la capacità di fornire un servizio sempre più efficiente e accessibile ai cittadini dell’area pisana, con locali rinnovati e senza alcuna modifica negli orari di apertura, nel livello e nella tipologia di assistenza fornita.

Presso il nuovo PuntoAcque di Ospedaletto sarà possibile svolgere tutte le pratiche relative al servizio idrico integrato, così come al call center o tramite videochiamata, senza tuttavia rinunciare all’assistenza “dal vivo” di un addetto: dall’allaccio alla voltura, dal pagamento delle bollette alle variazioni di contratto, etc.

Come gli altri sportelli del Basso Valdarno, il nuovo PuntoAcque di Ospedaletto sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30 e il sabato dalle 8:30 alle 12:30, sempre su appuntamento. Per prenotare, è possibile consultare la pagina dedicata o chiamare il servizio clienti al numero 800 982 982 (da telefono fisso) o allo 050 843 843 (da telefono mobile).