Nuovo cantiere in zona Sant’Anna a Cascina per il verde pubblico. In via Amendola, proprio a ridosso del nuovo parco giochi inclusivo di piazza Nenni, sono iniziati i lavori per la realizzazione di un campo da gioco polifunzionale (basket, calcetto e pallavolo), due tavoli da ping-pong e un’area verde completamente nuova. Un intervento utile per terminare la riqualificazione dell’intera area posta all’intersezione tra la Tosco-Romagnola e via Amendola, proprio di fianco alla scuola primaria Cipolli. E sarà proprio quest’ultima a beneficiarne in primis, essendo sprovvista di palestra.

"La realizzazione del campo da gioco polifunzionale - sottolinea il sindaco Michelangelo Betti - permetterà, in orario mattutino, alla scuola primaria Cipolli di sfruttare questa nuova area, dando così una risposta concreta al bisogno di spazi per l’attività fisica dei ragazzi di cui la struttura è sprovvista". "Con questo intervento - aggiunge il vicesindaco Cristiano Masi, con delega ai lavori pubblici - completeremo la riqualificazione totale di un’area che era fortemente degradata, restituendola così ai cascinesi più bella, funzionale e in grado di favorire la socializzazione. In questi mesi abbiamo già visto la ricaduta positiva che ha avuto il parco giochi inclusivo, con piazza Nenni che è tornata ad essere un importante luogo di aggregazione non solo per gli abitanti della frazione".

Il rettangolo bitumato presente in mezzo alla piazza si presentava in cattivo stato di manutenzione: per questo il Comune di Cascina procederà a realizzare un campo da gioco polifunzionale (da sfruttare principalmente come campo da calcetto e basket) con una nuova pavimentazione e due aree in cemento per la posa di tavoli da ping-pong. Il progetto prevede la demolizione dell’attuale cordolo perimetrale e di tutta la pavimentazione in conglomerato bituminoso per realizzare un getto in calcestruzzo liscio con vernice colorata e la posa di due canestri da basket. Il campo non avrà le caratteristiche tecniche di idoneità per la regolare attività sportiva agonistica e non è prevista alcuna omologazione successiva, ma sarà utilizzabile dai ragazzi come i famosi playground americani.