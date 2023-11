Grande successo per la Giornata internazionale dei prematuri

La Torre di Pisa per la prima volta illuminata di viola è stata la novità della 15° edizione della Giornata mondiale della prematurità, che si è celebrata anche in Aoup con un ricco programma di iniziative organizzate dall’Unità operativa di Neonatologia. Un’occasione per dedicare un’attenzione speciale ai bambini pretermine, dalla nascita alla loro presa in carico, con tutto il vissuto di esperienze, emozioni, sofferenza e speranza che accompagna il loro percorso assistenziale in terapia intensiva neonatale.

'Small action, Big impact': questo il titolo della Giornata cominciata alle 10 (di venerdì 17 novembre) fino alle 18 all’ospedale Santa Chiara, al primo piano dell’Edificio 2, con gli infermieri che hanno illustrato le buone pratiche da mettere in atto in terapia intensiva neonatale, il contributo delle associazioni Apan, Cuore di maglia, Andiam Onlus e di una 'ex pretermine' che ha fatto da testimonial, il Flash Mob e, appunto, la Torre pendente illuminata di viola (colore simbolo della giornata).