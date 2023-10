Sgominata dalla Polizia Locale di Pisa una centrale di spaccio in un condominio di via Liguria, a Cisanello. La zona in questione era da qualche tempo sotto osservazione da parte degli operatori, a seguito degli esposti dei cittadini residenti: la proprietà privata da tempo era divenuta nota per lo spaccio e la prostituzione.

Il traffico di persone era concentrato in un alloggio al quarto piano. Gli agenti del Nosu della Polizia Municipale hanno fatto irruzione di prima mattina, sorprendendo nel sonno un uomo di origine tunisina, 38enne senza fissa dimora e irregolare. Al momento di vestirsi ha mostrato grande nervosismo, è così scattata la perquisizione personale che ha permesso di trovare in suo possesso circa 20 grammi di cocaina purissima, ancora da tagliare, e un bilancino elettronico di precisione. Aveva anche 640 euro in banconote di vario taglio, dei quali non ha saputo giustificare la provenienza, anche in ragione del suo stato di disoccupazione. E' stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio. In tribunale stamani, davanti al giudice, è scatta la condannava alla pena di 10 mesi di reclusione con la condizionale.

Il condominio attenzionato sarà ora monitorato attentamente, rendono noto dal Comando della Polizia Locale, dati "ulteriori situazioni di illegalità e degrado testimoniate sia dalle condizioni delle strutture che dal rinvenimento di cose pertinenti a reati legati agli stupefacenti, quali pezzi di hashish abbandonati nell’androne delle scale e una bilancina di precisione caduta nella tromba dell’ascensore, ormai da tempo fuori uso".