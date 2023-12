Cesare Stefanini, professore ordinario di Bioingegneria industriale, è il nuovo direttore dell’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna per il triennio accademico 2023-2026. Stefanini succede a Christian Cipriani, che ha ricoperto il ruolo per due mandati consecutivi, nei trienni 2017-2020 e 2020-2023. "Per me è un onore rappresentare un Istituto così prestigioso, punto di riferimento quanto a innovazione scientifica e tecnologica - dichiara Stefanini - l’Istituto ha ormai superato le 300 unità tra docenti, ricercatrici, ricercatori, staff di ricerca, personale tecnico-amministrativo, dottorande e dottorandi, ed è senza dubbio una realtà paradigmatica della Scuola Sant’Anna, espressione vibrante degli ideali fondativi che la animano".

Reputazione scientifica internazionale, collaborazioni con le realtà produttive, valorizzazione delle competenze interne all’Istituto Cesare Stefanini è professore ordinario presso l’Istituto di BioRobotica dal 2018, dopo aver ricoperto i ruoli di ricercatore e professore associato. Responsabile scientifico dell’area di ricerca Creative Engineering Design, la sua attività di ricerca si applica a diversi campi, tra cui la biorobotica su piccola scala, gli attuatori, la biomeccatronica e la micromeccatronica per applicazioni mediche e industriali.

"Tre punti salienti su cui ho intenzione di incentrare il mio mandato sono: il consolidamento della nostra reputazione scientifica internazionale; le collaborazioni sempre più mirate e strategiche con il mondo produttivo, in particolare per quanto riguarda innovazione e competitività; una riflessione sugli ambiti di attività di ricerca dell’Istituto in cui mettere a sistema, al meglio, il ricco insieme di competenze presente nella Faculty. Sarà molto importante poi valorizzare nel miglior modo possibile i rapporti con le istituzioni locali e con le professionalità che operano all’interno della Scuola", spiega Stefanini.

"Il prof. Stefanini è la persona giusta per ricoprire una posizione di grande responsabilità - dichiara Christian Cipriani, direttore uscente - in questi anni, grazie al contributo di tutti i suoi membri, l’Istituto di BioRobotica ha consolidato il suo ruolo all’avanguardia nel campo della ricerca e del trasferimento tecnologico, confermandosi come uno dei centri scientifici capaci di produrre valore per il presente e il futuro. Auguro a lui buon lavoro!".