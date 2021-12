Sepi, uffici chiusi per le festività

S.E.Pi s.p.a informa la cittadinanza che gli uffici con sede nei comuni di Pisa e Vecchiano rimarranno chiusi alla ricezione al pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre 2021 e 7 gennaio 2022.

S.E.Pi ci tene anche a ricordare che è attivo il progetto 'Carta Zero', un’iniziativa di S.E.Pi volta al green con l’obiettivo di ridurre l'impatto ambientale dato dall'eccessivo uso della carta stampa. S.E.Pi, infatti, ogni anno cerca sempre più di ridurre i consumi interni di carta, ma da quest’anno sarà possibile risparmiare anche sulla carta che viene spedita a tutti i contribuenti.

Sottoscrivendo il modulo che si trova sul sito ufficiale (www.sepi-pisa.it), ogni cittadino potrà ricevere tutte le comunicazioni ordinarie tramite posta elettronica, evitando quindi lo spreco di carta. Questo consentirà in modo più agevole di ricevere le eventuali comunicazioni di carattere generale, come agevolazioni e bandi, ma anche bollette di tutti quegli importi che, in prima battuta, non necessitino di una procedura di notifica certificata.

Per maggiori informazioni o per compilare il modulo, basterà visitare il sito ufficiale di S.E.Pi s.p.a www.sepi-pisa.it, alla sezione 'Qualità'.





Sepi informa inoltre che gli attuali uffici, situati presso la sede comunale di via Palestro n.4 a Cascina, saranno trasferiti in via Tosco-Romagnola presso la ex mostra del mobile. Per permettere tale operazione gli uffici di S.E.Pi sul comune di Cascina rimarranno chiusi alla ricezione del pubblico dal 3 al 7 gennaio 2022.Gli uffici di Cascina rimarranno chiusi al pubblico anche nei giorni 24 e 31 dicembre 2021.