Verso la ciclovia Lucca - Pontedera: sopralluogo degli amministratori degli enti locali

Sopralluogo, lo scorso martedì 5 febbraio, di tutte le amministrazioni coinvolte nella realizzazione e progettazione della ciclovia che collegherà Lucca a Pontedera, nel tratto che costeggia l’acquedotto del Nottolini. Un progetto avviato nella sua fase esecutiva, che coinvolge i Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Pontedera, Vicopisano, oltre a Capannori e Lucca.

All’incontro, che è servito per fare il punto sui lavori iniziati sul versante lucchese e capannorese e che ha fornito indicazioni utili agli altri Comuni della provincia di Pisa coinvolti, hanno preso parte l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lucca Nicola Buchignani, l’architetto Damiano Iacopetti dello studio Econverso, l’assessore del Comune di Capannori Giordano Del Chiaro, la sindaca di Buti Arianna Buti, l’assessora del Comune di Bientina Desiré Niccoli, l’assessora di Vicopisano Fabiola Franchi e l’assessore di Pontedera Mattia Belli.

Lo stato dell’arte dei lavori

L’intera ciclovia, per una lunghezza complessiva di 25 chilometri, una volta terminata collegherà Lucca con Pontedera, centri urbani ed aree di notevole valenza ambientale e culturale.

Attualmente i lavori, avviati nella provincia di Lucca, nel tratto di pista 'Dalle fonti alle fontane' che costeggia l’acquedotto del Nottolini, hanno riguardato la ripulitura del tracciato e gli scavi, con la successiva predisposizione dell’impianto di illuminazione pubblica.

Entro la fine del mese di febbraio si completerà la stesura di un primo strato di asfalto (il cosiddetto binder) nei tratti carrabili, che sarà ricoperto successivamente, nel mese di marzo, da asfalto natura.

Il sopralluogo è stato considerato utile sia dagli amministratori di Lucca e Capannori, che hanno potuto fare il punto sui lavori e confrontarsi su alcune singole questioni di dettaglio del percorso, sia dagli amministratori di area pisana, che in questo modo, grazie anche alla presenza dei progettisti, hanno potuto raccogliere elementi preziosi per la stesura del progetto anche del tratto di pista che attraversa i rispettivi territori e che ormai risulta in fase esecutiva, da approvare – in accordo con la Regione Toscana – entro maggio 2024.

L’intento infatti condiviso da tutti gli amministratori è quello di realizzare un’opera che presenti per quanto possibile gli stessi standard di comfort e che si inserisca in maniera omogenea nel paesaggio.