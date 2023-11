Colpita in testa dal calcio di un cavallo: donna in ospedale

E' rimasta gravemente ferita una donna di 32 anni, ieri 7 novembre, in un maneggio di San Piero a Grado a Pisa. Secondo quanto si apprende un cavallo, presso la struttura di via Livornese, ha colpito alla testa la malcapitata con un calcio. Erano circa le 19.40. Chi era presente ha chiamato i soccorsi. L'ambulanza medicalizzata della Misericordia di Pisa ha trasportato la donna in codice rosso all'ospedale Cisanello.