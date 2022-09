Condannato e già espulso trovato alla stazione di Pisa: portato a Roma per il rimpatrio

Nel corso dei servizi straordinari di controllo alla stazione, ieri sera 2 settembre, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia ha sottoposto a verifiche alcuni soggetti, tra cui un tunisino 40enne con precedenti in materia di stupefacenti. E' stato ben presto identificato come irregolare sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato in Questura e ad un accertamento approfondito è emerso che risultava essere anche inottemperante all'ordine del Questore di Roma a lasciare il territorio nazionale, emesso e notificato in data 28 luglio 2022.

Allo stesso è stata così notificata l'ordinanza emessa dall'Ufficio di Sorveglianza di Livorno, con la quale si disponeva l'esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato italiano, a seguito di condanna per spaccio di stupefacenti. Scattata la denuncia alla Procura della Repubblica per l'inottemperanza all'ordine del questore di Roma, stamani, dopo aver chiesto ed ottenuto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza un posto al Centro di Permanenza e di Rimpatrio, il 40enne è stato accompagnato sotto scorta da una pattuglia della Polizia di Stato al Cpr di Ponte Galeria a Roma, da dove sarà definitivamente rimpatriato a Tunisi.