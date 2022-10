Cascina: un contributo alle famiglie per rilanciare l'attività sportiva

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande mirate all’ottenimento di contributi economici per abbattere la quota di iscrizione e di frequenza delle attività sportive da settembre a dicembre 2022. Il Comune di Cascina riconosce infatti lo sport come strumento utile a favorire lo sviluppo psico-fisico delle persone e la loro inclusione sociale e, con particolare riferimento ai giovani, la frequentazione di ambienti sani nonché l’allontanamento da situazioni pericolose e da fenomeni di criminalità e disagio. Considerato che ad oggi, anche a causa della pandemia da Covid 19, la pratica sportiva per molti bambini e giovani è spesso limitata a poche ore di educazione fisica nell’ambito scolastico e che, per molte famiglie, è difficile sostenere il costo necessario a garantire ai propri figli lo svolgimento di un’attività sportiva continuativa, il Comune di Cascina intende supportare le famiglie in tal senso, tramite il riconoscimento di contributi economici per un massimo di 150 euro a figlio e per un massimo di 450 euro a famiglia.

Il contributo non copre il costo del certificato medico richiesto per la pratica sportiva, dell’abbigliamento e delle attrezzature necessarie per praticare la stessa, né altre tipologie di spesa. "Mettiamo a disposizione questi voucher - sottolinea l'assessore allo sport Francesca Mori - perché ci sono tante famiglie che non sono più in grado di sostenere la spesa per portare i figli a fare attività sportiva. Ma ci sono anche società sportive che pur di accogliere i ragazzi lo fanno gratuitamente. Da qui la necessità di riequilibrare un po’ le due cose, in modo da riuscire ad aiutare le famiglie a coprire parte della spesa con un voucher spendibile sul territorio cascinese in qualsiasi disciplina".

Il Comune di Cascina mette dunque a disposizione del progetto risorse pari a 15.000 euro. I contributi verranno assegnati alle famiglie partecipanti, in possesso di tutti i requisiti elencati nell’Avviso, fino ad esaurimento dei fondi, secondo una graduatoria stilata in ordine crescente di ISEE (non deve essere superiore a 30.000 euro). Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, potranno essere presentate entro e non oltre il 30 ottobre, utilizzando esclusivamente il modello di istanza allegato all’Avviso, allegando la documentazione probatoria del pagamento dell’iscrizione del minore e della quota di partecipazione all’attività sportiva da settembre a dicembre 2022. Le istanze potranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (Corso Matteotti 90) o inviate tramite posta elettronica certificata a protocollo@pec.comune.cascina.pi.it indicando nell’oggetto: 'Cascina rilancia lo Sport – contributi alle famiglie'. L’avviso pubblico e i moduli delle domande sono consultabili all’indirizzo https://www.comune.cascina.pi.it/it/news/cascina-rilancia-lo-sport-contributi-alle-famiglie.