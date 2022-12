Controlli antidroga a Pisa: arresti e denunce fra centro e zona stazione

Continua l'impegno delle forze dell'ordine pisane per il contrasto dello spaccio di stupefacenti. In particolare nella giornata di ieri, 16 dicembre, oltre la vicenda del degrado fra droga e occupazione di una casa popolare a I Passi, sono arrivate a compimento le denunce di altre tre persone

Un 25enne tunisino è stato fermato dai poliziotti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura, appostati in zona centro storico per individuare eventuali traffici illeciti. Gli agenti hanno attenzionato il giovane, che sebbene nuovo alla piazza pisana (i suoi precedenti in materia di spaccio sono emersi successivamente, commessi in altre province), palesava l'atteggiamento tipico degli spacciatori in attesa di clienti. Dopo un servizio di appostamento lo hanno bloccato e portato in Questura, dove ha evacuato 2 dosi di cocaina che era riuscito ad ingoiare prima di essere fermato dai poliziotti. Dopo la denuncia e il necessario nulla osta dall'Autorità giudiziaria è stato accompagnato a Gorizia per l'espulsione dal territorio nazionale.

Sempre in centro, in serata, sono stati gli agenti del di Nosu e Nucleo Centro Storico della Polizia Municipale, coordinati dal commissario Paolo Migliorini, a fermare in Piazza Vettovaglie un 33enne tunisino, appena uscito dal carcere. Mentre si stava intrattenendo con alcuni giovani, si sono presentati gli agenti, che lo hanno perquisito dopo che i presunti possibili clienti si sono dileguati. L'uomo è stato trovato in possesso di 12 grammi di stupefacente hashish e della somma di 130 euro in biglietti di vario taglio, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il tunisino è stato arrestato e presentato questa mattina in tribunale davanti al giudice, il quale ha convalidato l'arresto e sottoposto l'uomo alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Pisa. Processo rinviato al 1 febbraio 2023. Lo straniero era stato denunciato appena una settimana fa sempre dagli uomini del Nosu per invasione di edifici nella centralissima via dell'Occhio, a pochi metri dal Palazzo Comunale.

L'attività della Municipale si è poi conclusa con il sequestro in piazza dei Cavalieri di alcune decine di bottiglie di birra e liquori messi in vendita abusivamente.

Nel pomeriggio, in piazza Giusti, la Sezione Narcotici e Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura ha eseguito un servizio di controllo in borghese. Al termine di un appostamento è stato fermato un tunisino 49enne, già noto agli operatori, che da subito si è mostrato insofferente al controllo. Portato in sicurezza in Questura, è stato sottoposto ad un'approfondita perquisizione che ha consentito di scovargli negli indumenti intimi, in un'apposita tasca ricavata all'interno delle mutande, 7 dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Il tunisino è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e, su diposizione del Pubblico Ministero di turno, trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura. Stamani è stato scortato in Tribunale dove il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, gli ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora a Pisa.