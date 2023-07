Lotta alla prostituzione: un avviso orale e due fogli di via per tre donne

Nella giornata di mercoledì 12 luglio la Questura ha coordinato un servizio interforze, con particolare attenzione all’area della stazione centrale e zone limitrofe, finalizzati alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, alla prevenzione dei reati di microcriminalità e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio sono state identificate 53 persone e controllati 29 veicoli. Il servizio straordinario si è protratto fino a notte inoltrata.

Nella prima parte della serata il dispositivo è stato schierato sul tratto urbano della via Aurelia, in controlli mirati antiprostituzione, e poi nella seconda parte della serata sia nella zona della movida, in piazza Vettovaglie e dintorni, che sul litorale. Nel corso del servizio antiprostituzione, effettuato diverse volte a partire dall'ultima settimana di giugno, sono state identificate tre prostitute, mentre nei controlli precedenti erano state identificate una dozzina di giovani, quasi tutte cittadine romene, che stazionavano lungo la via Aurelia, tra i Navicelli e Madonna dell’ Acqua. Sono stati effettuati anche posti di controllo nei pressi dei distributori di carburante che a volte vengono utilizzati dalle prostitute: sono stati identificati a fini preventivi alcuni probabili clienti, che alla vista delle Forze di Polizia impegnate nei controlli hanno proseguito la marcia.

Dopo l'espulsione di un cittadino brasiliano che si prostituiva in zona, effettuato ai primi di luglio, la Questura ha adottato ulteriori misure di prevenzione nei confronti delle tre prostitute identificate ieri, che erano state identificate anche nei controlli precedenti: nei confronti di una cittadina romena 42enne, residente a Pisa e con precedenti per reati contro il patrimonio, il Questore ha adottato la misura di prevenzione dell’avviso orale; una 28enne cittadina romena residente in provincia di Cremona e una cittadina nigerina 28enne sono invece state colpite da rimpatrio con foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 2 anni, pena una denuncia alla Procura della Repubblica.