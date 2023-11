Controlli, sorpreso in centro nonostante il divieto di ritorno a Pisa: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, in centro, nella giornata di giovedì 2 novembre hanno identificato una persona, residente in un altro Comune ma gravata del divieto di ritorno a Pisa: è stata denunciata in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria. Sempre ieri, in periferia, i militari al termine di un controllo, hanno denunciato un soggetto sorpreso in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza di 20 centimetri. L'arma è stata sequestrata.