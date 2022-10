Controlli della Polizia in centro: denunciati due pusher sorpresi a spacciare

Servizi di controllo del territorio effettuati venerdì sera 21 ottobre a Pisa dalla Polizia di Stato per la repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, la prevenzione dei reati di microcriminalità e il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della vendita abusiva di bevande alcoliche e di tutte quelle condotte che, soprattutto nei giorni del fine settimana ed in particolare nelle ore serali, minacciano l’ordine e la sicurezza pubblica.



Nel corso del servizio sono stati identificati 51 cittadini extracomunitari e controllati 21 veicoli.

Nell'ambito dei controlli da rilevare l'azione degli investigatori della Sezione Narcotici della Squadra Mobile della Questura, che in due differenti contesti operativi (un intervento in viale Gramsci e l’altro in zona Vettovaglie) hanno denunciato due extracomunitari per spaccio di stupefacenti.



Nel primo caso, intorno alle 21, a cadere nella rete dei poliziotti appostati è stato un cittadino senegalese 41enne, sorpreso a cedere una dose di hashish del peso complessivo di 1,3 grammi ad un 22enne pisano. Lo spacciatore è stato denunciato alla Procura della Repubblica, l’acquirente segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti e l’hashish è stato sequestrato.



Successivamente, prima della mezzanotte, i poliziotti hanno preso di mira un cittadino senegalese 24enne, che aveva appena ceduto una dose di hashish ad un coetaneo pakistano. Anche in questo caso accompagnamento in Questura per il rituale fotosegnalamento, la denuncia dello spacciatore alla Procura della Repubblica, la segnalazione amministrativa come assuntore del pakistano alla Prefettura, il sequestro della dose di hashish del peso di 1,1 grammi.