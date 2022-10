Controlli della Polizia a Pisa: identificate 44 persone

Servizio di controllo straordinario del territorio per la Questura di Pisa, ieri 24 ottobre, con l’ausilio di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana della Polizia di Stato fatti intervenire da Firenze. Sono stati effettuati 3 posti di controllo, sottoposti a verifica 23 veicoli e identificate 44 persone.

In merito all'attività svolta, si segnala un controllo in Piazza Vittorio Emanuele II, effettuato all’imbrunire, che ha portato all'identificazione di un 55enne originario di Napoli, risultato ricercato dalla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila dallo scorso mese di settembre, a seguito di condanna per tentato furto aggravato commesso a Pescara in data nel marzo del 2016. L’uomo è stato accompagnato in Questura e gli è stato notificato il provvedimento, adesso ha 30 giorni di tempo per chiedere misure alternative all’Autorità giudiziaria che, se non concesse o non richieste, renderanno definitiva la condanna.

Un successivo controllo in zona ha portato all'identificazione di un pregiudicato campano di 50 anni, destinatario della misura cautelare del divieto di dimora a Pisa, inflittagli dal Gip preso il Tribunale a seguito di arresto per reati contro il patrimonio. Anche lui è stato accompagnato negli uffici di via Lalli per la redazione degli atti di rito da comunicare all’Autorità giudiziaria che gli aveva vietato la dimora in città, per considerare l’eventuale inasprimento della misura con altre più restrittive.

Tra gli altri è stato controllato anche un 30enne pisano di origini maghrebine, destinatario della misura di prevenzione dell'avviso orale emesso dal Questore di Pisa in data a marzo 2019 a causa dei suoi plurimi precedenti: nel suo caso, i poliziotti hanno inviato una relazione alla Sezione misure di prevenzione della questura pisana, per valutare eventuali più incisive misure.