Controlli in centro e sull'Aurelia contro la prostituzione: 119 persone identificate, una espulsa

Nella serata di ieri, 28 giugno, le Forze di Polizia hanno eseguito un servizio di controllo straordinario congiunto, coordinato da un Commissario della Questura, a seguito delle segnalazioni ricevute circa la presenza di prostitute, prima in centro storico e poi sul tratto urbano dell'Aurelia. Del dispositivo faceva parte anche personale qualificato dell'Ufficio Immigrazione, per valutare eventuali espulsioni nei confronti di irregolari. Il dispositivo ha previsto anche posti di controllo sull'Aurelia.

Sono state in tutto identificate 119 persone, tra cui un cittadino brasiliano e alcune rumene, trovate a stazionare nelle vie laterali dell'Aurelia in evidente attesa di clienti. Alcune di loro sono state accompagnate in Questura per il fotosegnalamento, poiché sprovviste di documenti. Trattandosi di cittadine comunitarie, si sta verificando nei loro confronti la possibilità di avviare procedure amministrative che le allontanino da Pisa; nei confronti del cittadino brasiliano invece è stato adottato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale.

I servizi anche sulla via Aurelia per arginare il fenomeno continueranno a cadenza periodica, con ulteriori servizi interforze, affermano dalla Questura.