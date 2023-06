Sorpreso di nuovo alla guida di un'auto senza patente: denunciato

Nel pomeriggio di ieri, 26 giugno, nel centro di Pisa, con particolare attenzione all’area della Stazione Centrale ed alle zone limitrofe, la Polizia di Stato, con il supporto di una pattuglia della Polizia municipale, ha effettuato specifici servizi straordinari di controllo del territorio. Sono state identificate 24 persone e controllati 11 veicoli.





Da segnalare intorno alle 20, in viale Gramsci, il controllo di un 33enne albanese, residente a Pontedera, a bordo di un'auto. L'uomo aveva a suo carico precedenti per reati inerenti gli stupefacenti e reati contro la persona.Vista la reticenza al controllo, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare che hanno dato esito negativo. Alla fine il 33enne, risultato sprovvisto di patente di guida perchè mai conseguita e già sanzionato nel 2020 e nel 2022, è stato accompagnato in Questura e denunciato alla Procura della Repubblica per la reiterazione di guida senza patente.