La Fondazione Teatro di Pisa dà l'addio all'attrice Ketty Roselli

La Fondazione Teatro di Pisa, con tutti i suoi componenti (Cda, direzioni generale e artistica, dipendenti e collaboratori), partecipa al dolore per la prematura scomparsa di Ketty Roselli. Attrice ed ex ballerina, Ketty Roselli aveva collaborato per quattro anni con la Fondazione Teatro di Pisa nella formazione dei cantanti lirici del progetto LTL Opera Studio.

"Ketty Roselli, grande professionista, resta una figura indimenticabile per il nostro Teatro dove ha lasciato molti e incancellabili ricordi professionali e umani per la sua grande competenza e la sua estrema dedizione. Tra il 2012 e il 2016 - ricorda il Maestro Marcello Lippi, oggi componente del Cda della Fondazione e, tra il 2011 e il 2017, direttore artistico del Teatro di Pisa - era stata l’insegnante di Teatro e di Movimento coreografico dei nostri cantanti lirici impegnati nel progetto LTL Opera Studio. Di lei ricordiamo la grande competenza, l’estrema disponibilità e il forte senso di responsabilità e sacrificio. Il suo importante lavoro ha contribuito ad accrescere, nella qualità e nel livello, il valore delle nostre produzioni".