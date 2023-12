Anche il Coro Bruno Pizzi al Centro trasfusionale dell’Aoup per attirare i donatori

'Ci incontreremo a donar sulle note del Coro Bruno Pizzi': questo il titolo dell’iniziativa prevista sabato 2 dicembre al Centro trasfusionale dell’Aoup (dalle 10 alle 12) per richiamare quanti più donatori possibili in prossimità delle festività natalizie, visto che le donazioni di sangue ed emocomponenti solitamente calano per le vacanze ma il fabbisogno quotidiano ospedaliero invece aumenta.

E così l’ensemble del Coro Bruno Pizzi insieme al soprano Jennifer Schittino, al violinista Ilario Lecci e al maestro di pianoforte Michele Malvaldi si esibiranno all’interno della struttura di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti (diretta dal dottor Alessandro Mazzoni), con il coordinamento della caposala Anna Michelotti e di tutto lo staff medico-infermieristico e tecnico del Centro trasfusionale, insieme alle associazioni dei donatori, allietando con la loro musica la sala affinché la giornata sia proficua di donazioni.

Come sempre, l'Aoup ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050993741-3742.