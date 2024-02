Manganellate agli studenti, la Curva Nord fa sentire la sua voce: "Ziello e Ceccardi ignobili bugiardi"

Non si arresta la protesta della città nei confronti delle Forze dell'ordine e di alcuni esponenti politici locali che hanno difeso l'operato degli agenti di Polizia nei fatti avvenuti nella mattinata di venerdì 23 febbraio. Nel pomeriggio di oggi, sabato 24 febbraio, i gruppi organizzati della Curva Nord hanno chiamato a raccolta il tifo cittadino per esprimere il proprio dissenso.

Il corteo, animato da diverse centinaia di persone, è partito da via Rindi ed è giunto in piazza XX Settembre, ai piedi di Palazzo Gambacorti. Qui è stato esposto uno striscione: "Ziello e Ceccardi ignobili bugiardi. Pisa non è la vostra città". Poi sono arrivati cori gridati contro i due esponenti politici della Lega, che nelle scorse ore hanno ribadito il loro appoggio incondizionato all'operato della Polizia. Non è mancata neppure la presa di posizione nei confronti del questore Sebastiano Salvo: "Via il questore. Pisa non ti vuole".