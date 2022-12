Ponte crollato a Monteverdi Marittimo: iniziati i lavori per il ripristino della viabilità

"Iniziati già da ieri i lavori da parte della struttura tecnica della Provincia di Pisa per poter ripristinare quanto prima la viabilità nel Comune di Monteverdi". Lo rende noto il presidente della Provincia Massimiliano Angori che interviene per nuovi aggiornamenti in seguito al crollo del ponte sulla Sp329 avvenuto nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 dicembre e che non ha fortunatamente visto persone coinvolte.



"Daremo costanti informazioni al riguardo, volte a limitare, per quanto possibile, i disagi per le comunità coinvolte da questo evento - prosegue Angori - come gruppo consiliare di maggioranza, stiamo pensando di mettere a punto una serie di iniziative istituzionali per chiedere al Governo nazionale interventi efficaci volti al pieno esercizio delle nostre competenze, legate anche alla sicurezza della viabilità".

E proprio sulla gestione della viabilità da parte della Provincia era intervenuto il consigliere provinciale di opposizione Paolo Moschi che chiedeva maggiore attenzione anche per i piccoli Comuni.