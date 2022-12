La posa della fibra ottica a Calci è un calvario, il sindaco: "Danni e disagi continui"

In questi giorni sono in corso i lavori per estendere la rete in fibra ottica sul territorio calcesano. Una bella notizia per tanti cittadini e imprese, che potranno presto usufruire di un servizio Internet alla massima potenza, ma che purtroppo risulta segnata in negativo dai numerosi danni provocati dalla ditta esecutrice dei lavori. Lo afferma il Comune, con il sindaco Massimiliano Ghimenti. In particolare, in questi giorni sono stati registrati vari danneggiamenti ai sottoservizi e alle altre reti di servizi pubblici. Ad oggi non è stato ancora possibile ripristinare l'illuminazione pubblica in parte di Val di Vico.

"Attraverso i nostri uffici - spiega il primo cittadino - stiamo seguendo attentamente e con preoccupazione la situazione ed anche la Polizia Municipale è intervenuta sanzionando la ditta quando si sono ravvisati gli estremi. E' davvero sconfortante vedere il nostro territorio così bistrattato anche perché, purtroppo, le nostre armi sono in parte spuntate: le imprese che posano la fibra ottica, questa la nota dolente, operano grazie a decreti ministeriali che vanno in deroga alle prescrizioni sui ripristini che vengono normalmente imposti dai singoli Comuni".

"Per fare un esempio, le tracce lasciate sull'asfalto saranno ricoperte dopo non meno di 3 mesi e soltanto con una fascia minima di bitume, ovvero 50cm contro i 200cm come minimo normalmente prescritti dagli uffici del Comune di Calci", si legge nella nota dell'amministrazione. "Particolarmente odiosi - continua il sindaco - sono questi provvedimenti governativi che facilitano tali lavorazioni dimostrando, ancora una volta, che spesso chi sta a Roma non sa cosa poi materialmente avviene sui territori. E' del tutto evidente, infatti, che consentire ripristini minimali scarica sui territori disagi ma anche oneri nel lungo periodo".

"Oltre a questi danni legati alla fibra - conclude Ghimenti - si sono registrate nelle ultime settimane problematiche serie anche per cantieri legati alla rete elettrica ed un danno significativo si è registrato anche da parte di una ditta impegnata nel ripristino di una condotta idrica, tanto che la pubblica illuminazione è in parte fuori uso anche in Via Arno. E' francamente frustrante assistere a questi fatti. Ovviamente, ma anche questo è un aggravio di lavoro, oltre alle eventuali sanzioni della Polizia Municipale, i nostri uffici sono al lavoro per ripristinare le situazioni critiche ed al contempo aprono anche i sinistri con le assicurazioni per essere risarciti, così da fare tutto il possibile per far valere le nostre ragioni e il diritto di tutti i cittadini ad avere un territorio curato e non bistrattato".