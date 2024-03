Quartiere Don Bosco, i cittadini: "Rifiuti ovunque, buche, sosta selvaggia e parchi nel degrado"

"Da ormai qualche anno il quartiere Don Bosco sembra essere stato dimenticato dall’amministrazione di questa città, la prova lampante è che non sia stato neanche inserito all’interno del Piano Operativo del Comune che vede un ciclo di incontri per i vari quartieri di Pisa fino a giugno". Inizia così una lettera che i cittadini del quartiere hanno inviato alla stampa per denunciare le criticità dell'area.



"Tante sono state le promesse non mantenute, basti pensare alla gestione dei rifiuti. Il porta a porta non funziona come dovrebbe e l’unica soluzione possibile sarebbe quella dell’installazione dei cassonetti interrati come fatto in altre zone della città - proseguono i residenti - ad oggi non esiste alcun vero progetto che vada in questa direzione. Ogni mattina le strade del quartiere sono piene di sacchi della spazzatura distrutti dagli animali notturni, gabbiani e topi stanno diventando la fauna locale. In aggiunta a ciò, sono stati eliminati moltissimi cestini dai parchi pubblici e la conseguenza è che questi sono spesso pieni e traboccanti, lattine, bottiglie e sacchetti vengono così dispersi a terra andando a sporcare il verde dove i bambini quotidianamente giocano o provano a farlo".

"I Giardini Solarino (Parco del Don Bosco), importante polmone verde del quartiere, necessiterebbe di una ristrutturazione adeguata con una recinzione sul Viale Don Bosco per renderlo maggiormente sicuro per i bambini che lo frequentano, un numero maggiore di cestini e tavolini per rendere più piacevole lo sfruttamento nei mesi estivi quando la città smette di respirare - denunciano ancora gli abitanti del quartiere - da anni è stato chiesto all’amministrazione di aumentare le alberature in un altro parco, ovvero i giardini Baretti, diventati un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti ma che nei mesi estivi diventa una vera e propria fornace. Sappiamo che, proprio prima del Covid, era stato creato un progetto per questo parco ma ad oggi non è stato fatto niente. In un momento in cui dovremmo muoverci per aumentare gli alberi in città, per contrastare le ormai tristemente famose 'isole di calore', stiamo solo assistendo al brutale abbattimento di alberi storici sostituiti da inutili cespugli. Quale è il piano di questa amministrazione in merito al verde urbano?".

"Rimanendo ancora nei confini del quartiere, basta fare una semplice passeggiata per le strade interne per accorgersi dei manti stradali distrutti (rattoppati spesso malamente in fretta e furia) e dei divieti di sosta selvaggi dei pendolari (e non) mai contrastati dalla Polizia municipale, nonostante le decine di segnalazioni".

"Quelli elencati sono solo una parte delle criticità del quartiere, la lista sarebbe molto lunga, chiediamo quindi all’amministrazione di riprendere in mano progetti e promesse e di aiutare questo quartiere, così importante, a non cadere nel degrado e nell’abbandono" concludono i cittadini.