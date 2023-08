Scoperto mentre cerca di rubare dentro a un'auto: verrà espulso

Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 agosto alcune volanti della Questura sono intervenute dopo la segnalazione di un furto in atto su un'auto parecheggiata. Una donna dalla finestra della propria abitazione aveva visto un soggetto che stava rovistando dentro la sua auto. La sala operativa, dopo aver acquisito la descrizione della persona, l'ha inoltrata alle volanti di zona, che l'hanno intercettata in via Arnino. L'uomo, originario della Guinea, è stato denunciato per furto e messo a disposizione dell’Ufficio immigrazione per l'espulsione dal territorio nazionale.