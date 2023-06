Screening colon retto, l'avviso dell'Asl: "Disguido nell’invio delle lettere di sollecito"

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che a causa di un problema informatico nella zona Pisana-Valdera e Alta Val di Cecina sono state inviate lettere di sollecito per l’esecuzione dello screening colon retto indirizzate sia a coloro che effettivamente hanno ritirato le provette e devono riconsegnarle, sia a cittadini che hanno già regolarmente effettuato l’esame con la programmazione di un nuovo appuntamento.



“Oltre a scusarci per il disguido - sottolinea la Asl - chiediamo a coloro che hanno già effettuato l’esame di cestinare il nuovo invito precisando che riceveranno regolarmente la risposta a casa se il test darà esito negativo e che verranno poi regolarmente re-invitati a screening tra 2 anni. Per contro, si chiede a coloro che effettivamente hanno ancora la provetta di procedere alla restituzione, cogliendo appieno l’opportunità di fare il test del sangue occulto nelle feci, fondamentale per la prevenzione del tumore del colon retto. Chi invece è stato già contattato per fare un approfondimento, laddove dovesse ricevere un nuovo invito, è pregato di cestinarlo e di presentarsi nella data che gli è stata precedentemente comunicata per effettuare la colonscopia”.