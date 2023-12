Donati quattro nuovi alberi al Parco Europa di Cisanello. Il Lions Club Pisa Host e il Lions Club Pisa Certosa, con il supporto economico del governatore Giuseppe Guerra e il parere favorevole degli altri club Lions della zona di Pisa, per l’annata Lions 2021-22, hanno donato al Comune di Pisa quattro alberi che sono stati piantumati lo scorso sabato nel Parco Europa di Cisanello. Alla cerimonia di piantumazione delle quattro alberi, che appartengono alla famiglie delle querce, hanno partecipato il sindaco di Pisa Michele Conti e i rappresentanti del Lions Club Pisa Host (il past president Vincenzo Pennetti), del Lions Club Pisa Certosa (in rappresentanza del past president Ferdianando Papa).

"I Club Lions - ha spiegato Vincenzo Pennetti - non si occupano solo di supporto nel campo medico, culturale e della storia dell’arte, ma cercano di fornire un contributo anche in ambito di protezione dell’ambiente. In questo senso la donazione di alberi, rappresenta per noi un momento e uno strumento importante con cui intervenire. Il nostro obiettivo è quello di spaziare in tutti contesti, per dare un contributo concreto alla nostra città".