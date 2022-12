Vigilia di Natale tra solidarietà e musica: cori gospel al Centro trasfusionale di Cisanello

E’ stata una vigilia di Natale all’insegna della solidarietà al Centro trasfusionale dell’Aoup, dove c’è stato il concerto del coro gospel 'Voices of heaven' (diretto dal maestro Sandro Macelloni) che, in collaborazione con le associazioni dei donatori Avis, Fratres, Croce rossa, Pubblica assistenza (sezione di Pisa) e tutto lo staff medico, infermieristico e tecnico dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, ha fruttato ben 35 donazioni fra sangue intero, piastrinoaferesi, eritroaferesi, plasmaferesi e candidati donatori.

Fra coloro che hanno dato il loro contributo donando il sangue lo stesso direttore del coro e Alessandra Saviozzi, corista nonché socia fondatrice e tesoriera dell’Avis di San Giuliano Terme. Ad accogliere la formazione canora, in segno di gratitudine per la sensibilità dimostrata, erano presenti il direttore della struttura, Alessandro Mazzoni, e la coordinatrice infermieristica Anna Michelotti. Anche in occasione dell’Epifania sono previste iniziative al Centro trasfusionale, sempre per ricordare che il sangue può salvare tante vite umane e che donare è un atto civico di estrema importanza.

Si ricorda che il Centro trasfusionale del presidio ospedaliero di Cisanello (Edificio 2, Ingresso C) è aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione. I referti possono essere ritirati, dal lunedì al sabato, dalle 11 alle 13. E’ possibile prenotare per le donazioni o esami pre-donazione, chiamare le associazioni dei donatori o telefonare alla struttura allo 050/993741-3742.