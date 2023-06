Montescudaio tende la mano alla Romagna: donato materiale scolastico per i bambini alluvionati

Importante iniziativa di solidarietà da Montescudaio. Una delegazione del Comune si è infatti recata a Conselice, in Romagna, per consegnare i materiali destinati ai bambini in età di scuola elementare, raccolti in occasione della cena che si è svolta lo scorso 18 giugno. Il gruppo, guidato dal sindaoa Simona Fedeli e formato anche da alcuni volontari dell'Associazione Gemellaggio Montescudaio, è stato accolto daii referenti dell'Associazione Shahrazad, a cui sono stati consegnati i materiali scolastici da distribuire ai bambini.

“Siamo stati accolti in modo caloroso. Ci hanno raccontato nei dettagli - spiega il sindaco - i drammatici giorni vissuti. Le immagini ancora nitide dell’alluvione che ci hanno restituito sono state emotivamente forti”.

L'amministrazione comunale ringrazia, anche a nome della comunità di Conselice, tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questa iniziativa di solidarietà: l'Associazione Gemellaggio Montescudaio, che ha organizzato l’iniziativa, l'Associazione Montescudaio Rosa che ha aderito elargendo un contributo in denaro, le imprese Salumificio Sandri, Panificio La Scalinata, Antico Forno di Bibbona per la merce fornita e tutti i cittadini che hanno partecipato all'iniziativa.