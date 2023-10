Ha colpito e ha provato a scappare, ma è stato preso dalle Forze dell'Ordine nemmeno due ore dopo. Intorno alle 11.30, stamani 14 ottobre, un uomo ha aggredito una donna a Pontedera, in via Enrico De Nicola, ferendola in modo molto grave con un coltello. La 57enne è stata portata d'urgenza in ospedale e lotta per la vita.

La violenza è scattata in strada, davanti un'abitazione privata, alla presenza di diversi passanti. L'allarme è scattato immediatamente. Polizia e Carabinieri si sono mossi subito per gli accertamenti e bloccare il sospettato, che è stato preso poco prima delle ore 13 in zona stazione. Dopo i primi riscontri è emerso che i due hanno avuto una relazione. Le indagini sono in corso per raccogliere le prove del caso. E' stato recuperato il coltello usato per ferire alla gola la vittima.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E' un 46enne di Livorno. Non sarebbe la prima volta che avrebbe attentato alla vita della donna. La signora è stata operata al Lotti di Pontedera, dove ora resta ricoverata in prognosi riservata.