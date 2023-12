Si sporge dal balcone dopo una delusione d'amore: salvata dalla Polizia

Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 dicembre una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è stata inviata dalla Sala Operativa in zona stazione, a seguito della segnalazione di una donna in stato di agitazione in una struttura ricettiva. I poliziotti sono accorsi immediatamente sul posto e hanno notato una giovane ragazza che si stava sporgendo pericolosamente dal balcone posto al primo piano, gridando frasi sconnesse.

Gli agenti sono subito accorsi al piano, mentre un’altra pattuglia è rimasta in strada per scongiurare gesti pericolosi per la sua incolumità, cercando di stabilire un contatto verbale che potesse tranquillizzare la ragazza. Dopo vari tentativi i poliziotti sono riusciti a far aprire la porta della stanza e calmare la giovane donna, nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

La ragazza, toscana, ha motivato l'escandescenza con una forte delusione amorosa e, presa in consegna dai sanitari nel frattempo sopraggiunti, è stata accompagnata all'ospedale di Cisanello per accertamenti più approfonditi sul suo stato di salute.