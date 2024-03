Pontedera: due studentesse del liceo 'Montale' alle finali nazionali dei Campionati di Filosofia

Sono Miriam Vasiliu della classe 5E del Liceo delle Scienze Umane e Chiara Colizzi della classe 5 B del Liceo Linguistico le due studentesse del Liceo 'Montale' di Pontedera che parteciperanno alle finali nazionali dei Campionati di Filosofia. Miriam ha conquistato il primo posto in assoluto nella Regione Toscana svolgendo una traccia di Etica riflettendo su quale sia la scelta migliore tra morire per i propri valori o restare in vita pur rinnegandoli partendo da un brano tratto dall’Apologia di Socrate.

Chiara si è classificata invece al secondo posto con una prova in lingua inglese discutendo una traccia politica tratta dall’opera 'Somma teologica' di Tommaso d’Aquino analizzando i punti deboli della democrazia e sostenendo che la maggioranza non necessariamente equivale alla realizzazione degli interessi comuni e le masse possono essere influenzate facilmente arrivando a conseguenze tragiche come l’ascesa del fascismo ed il genocidio. Il Liceo Montale riesce quindi a conquistare in Toscana due dei quattro posti disponibili per la finale nazionale.

"La filosofia è una disciplina molto vicina ai giovani, è anch’essa 'adolescente', sempre piena di domande e alla ricerca di un suo posto nel mondo - spiega il coordinatore del Dipartimento di Filosofia del Liceo Montale professor Marco Mannucci - ed è per questo che gli studenti si appassionano a questa materia occorre però anche un radicale ripensamento della didattica". Evidente è la soddisfazione della Dirigente Scolastica, professoressa Lucia Orsini, che non mancherà di incoraggiare le due studentesse in vista della finale nazionale che si svolgerà a Latina il 27 marzo.