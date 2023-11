Si aggirano con fare sospetto tra case e auto: scoperti con attrezzi da scasso

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, hanno controllato un’auto che si aggirava tra vetture private e abitazioni con fare sospetto. A bordo, dopo l'identificazione, i militari hanno sorpreso due uomini di origine georgiana di 31 e 32 anni, gravati da diversi precedenti, residenti nel pisano.

Viste le circostanze i militari li hanno sottoposti a perquisizione personale e veicolare, che ha consentito di rinvenire attrezzi e grimaldelli atti allo scasso: 4 cacciaviti, 2 chiavi inglesi, uno scalpello, un paio di forbici, 2 giratubi e un paio di guanti, nonché un orologio marca 'Baume & Mercier' del valore stimato di 5.000 euro, del quale non sono stati in grado di fornire indicazioni circa la provenienza.

Nel corso del controllo il 31enne è stato sorpreso anche in possesso di 1,5 grammi di hashish e pertanto è stato segnalato alla Prefettura. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per possesso ingiustificato di grimaldelli e di oggetti di valore.