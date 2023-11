Alla vista dei poliziotti fuggono a piedi tra i vicoli del centro, erano irregolari: saranno espulsi

Nella serata di ieri le Volanti della Polizia di Stato, impiegate nella costante attività di controllo nel centro di Pisa, hanno notato tre persone extracomunitarie in atteggiamenti sospetti tra piazza delle Vettovaglie e piazza Garibaldi.

Anche attraverso le telecamere la Sala operativa è riuscita a guidare gli equipaggi nei vicoli del centro e a rintracciare i tre, i quali, alla vista dei poliziotti, si sono dati a precipitosa fuga.



Dopo un inseguimento a piedi, i poliziotti sono riusciti a bloccarli e a condurli negli uffici per gli accertamenti del caso.

Un giovane maggiorenne tunisino è stato arrestato perché trovato in possesso di oltre 10 grammi di hashish e 7 dosi di cocaina. Un secondo tunisino è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.



Da ulteriori accertamenti, i tre, i due tunisini e il terzo, un cittadino algerino, sono risultati irregolari sul territorio nazionale e destinatari di espulsioni e pertanto sono stati messi a disposizione dell’ufficio immigrazione per avviare le pratiche per l’espulsione.