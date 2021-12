Vecchiano: l’ufficio postale di Nodica torna attivo a pieno regime

Riprende a funzionare a pieno ritmo anche l’Ufficio Postale di Nodica, nel processo di estensione degli orari di apertura al pubblico, avviato da Poste Spa su tutto il territorio provinciale. “Dopo l’emergenza esplosa nel 2020 con il Covid19, i nostri uffici territoriali avevano in generale subito una drastica diminuzione degli orari di apertura al pubblico - commenta il sindaco Massimiliano Angori - dopo le prime fasi, quelle maggiormente emergenziali, come amministrazione comunale abbiamo avviato con la Direzione Provinciale della Poste di Pisa un fitto dialogo istituzionale, per chiedere la riapertura a pieno regime anche delle nostre sedi locali. Dopo Migliarino, pertanto, l’Ufficio Postale di Nodica, proprio in questi giorni riprende il suo orario a pieno regime, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Ringraziamo pertanto la Direzione di Pisa di Poste Italiane Spa, con l’intenzione di proseguire questo percorso, adesso, con la ripresa della piena funzionalità anche dell’Ufficio Postale di Filettole, di cui torneremo a chiedere formalmente il ripristino del consueto orario di apertura al pubblico, ricordando comunque alla cittadinanza che si accede a tutti gli uffici e alle sedi nel pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid19”, conclude il sindaco Angori.