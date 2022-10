Pontedera, si intrufola in un appartamento: fermato

La volante del Commissariato di Pontedera, allertata dal proprietario, è intervenuta in via XXIV Maggio dove era stata segnalata la presenza di un estraneo in un appartamento.

Sul posto gli agenti ha individuato un giovane senegalese che, dopo un iniziale tentativo di fuga, è stato fermato ed accompagnato in Commissariato.

Il giovane senza fissa dimora, diciotto anni appena compiuti, vanta al suo attivo numerosi precedenti; sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 6 cartucce da caccia e di un coltello a serramanico, nonché di una bicicletta di cui non ha saputo chiarire la provenienza.

Il giovane è stato indagato per invasione di edifici, porto di oggetti atti ad offendere e per ricettazione.

Nella foto la bicicletta posta sotto sequestro: chi la riconoscesse come propria può contattare il Commissariato di Polizia di Stato di Pontedera.