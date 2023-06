Volterra ottiene dal Ministero dell'Interno 190mila euro per i musei civici

Nell’ultimo Consiglio comunale di Volterra è stata approvata una variazione di bilancio che recepisce il finanziamento di 190mila euro ottenuti grazie alla partecipazione al bando del Ministero dell’Interno del 2021 riferito alle perdite di presenze turistiche del 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Un ristoro quindi importante, vincolato alla valorizzazione e alla rigenerazione dei beni artistici e culturali della città.

"Le risorse - spiegano il sindaco Santi e l'assessore Danti - verranno impiegate nella Pinacoteca e Museo civico di Volterra per il riallestimento della sala della Deposizione di Rosso Fiorentino e, in modo particolare, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per rendere sempre più fruibili e inclusive le strutture museali. In questo senso, sono allo studio materiali di promozione mirati a una nuova fruizione del patrimonio tramite l’ausilio di tecnologie innovative e 3D e sarà completata la digitalizzazione di tutte le opere presenti nella Pinacoteca e Museo civico di Volterra".