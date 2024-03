Fondo per lo Sviluppo e la Coesione alla Toscana: 20 milioni per il Nuovo Santa Chiara

E' stato sottoscritto l'accordo per la Coesione tra Governo e Regione Toscana a palazzo Strozzi Sacrati, ieri 13 marzo, tra il presidente della Regione Eugenio Giani e il presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. Sono stati previsti ulteriori 531 milioni per la Toscana del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) per il periodo 2021/2027. La considerevole cifra si aggiunge ai 151 già assegnati in anticipazione nel 2021 e nel 2023, per un totale di oltre 680.

Giani, illustrando a tratti ampi i tanti interventi fatti e quelli in arrivo, precisa che "la logica è quella della Toscana diffusa, quella dei piccoli centri. Il Fondo è articolato per dare opere di sostanza in tutti i territori, ben al di fuori delle grandi città. Ci sono numerosissime opere di investimento per la difesa del suolo". L'ulteriore assegnazione dei 531 milioni saranno destinati a opere pubbliche. Soggetti attuatori saranno prevalentemente gli enti locali della Toscana, oltre alla stessa Regione, ed enti e agenzie regionali. Una parte di questi fondi Fsc, per circa 102 milioni, sarà destinata a cofinanziare i programmi comunitari, in particolare Fesr 21/27, liberando corrispondenti fondi di natura corrente da poter dedicare alla sanità. L’altro intervento ‘pesante’, di oltre 100 milioni, è sulle strade.

Gli interventi più significativi in Provincia di Pisa

Fra gli interventi più cospicui la Regione Toscana cita alcuni che ricadranno direttamente sul territorio, in primis per il nuovo ospedale di Pisa. Poi la sicurezza idraulica a Pontedera. Nel dettaglio:

- Realizzazione del Polo Ospedaliero Universitario Nuovo Santa Chiara in Cisanello-Pisa, soggetto attuatore l’Azienda Ospedaliera Pisana, finanziato con fondi Fsc 21/27 per 15 milioni e viabilità di raccordo nord-tratta Madonna dell'acqua-Cisanello; tratto funzionale compreso nodi 2-3, soggetto attuatore la Provincia di Pisa, finanziato con fondi Fsc per 5,9 milioni. Si tratta nel primo caso di un finanziamento complementare per i lavori del nuovo Ospedale e nel secondo caso di un intervento stradale sempre in funzione del nuovo ospedale di Cisanello.

- Intervento di consolidamento delle arginature esistenti del fiume Era-Pontedera; lotto 1, soggetto attuatore Regione Toscana, finanziamento Fsc 4,2 milioni di Piombino, che vanno ad aggiungersi ai 47 già assegnati a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione del ciclo di programmazione 2014/2020.