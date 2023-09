Frode fiscale su metalli preziosi bloccata dalla Finanza: valeva 10 milioni di euro

Pisa come punto d'interesse rilevante di un traffico di preziosi ed evasione fiscale. E' quanto emerge dall'indagine della Guardia di Finanza di Arezzo, che ha portato all'arresto di 5 persone nel contesto dell'operazione 'Palladium'. Le Fiamme Gialle hanno smantellato un meccanismo di riciclaggio volto all'evasione fiscale e alla compravendita illecita di metalli preziosi. In varie città, anche all'ombra della Torre, sono stati sottoposti a sequestro preventivo beni complessivi per un valore di circa 10 milioni di euro, somma che secondo gli inquirenti sarebbe pari al profitto tratto dalla frode fiscale. Fra le città menzionate, oltre Arezzo e appunto Pisa, ci sono anche Roma, Parma, Alessandria, Terni, Nuoro, L'Aquila e Lucca, con rami fino in Svizzera.

I sigilli sono stati posti a 17 fabbricati e 121 terreni, inaccessibili pure rapporti finanziari, 100mila euro in contanti, 180 chili di argento, 3,7 di palladio, 3 società, 7 autovetture e 8 orologi di pregio. L’attività di sequestro è tuttora in corso, sia in Italia che in Svizzera. "Lo schema di frode - spiegano dalla Guardia di Finanza - che ha coinvolto complessivamente 13 persone fisiche e 8 giuridiche, a vario titolo denunciate all’autorità giudiziaria, aveva quale perno e principale beneficiaria una società pisana operante nel settore della produzione e commercializzazione di metalli preziosi. Questa, tra 2019 e il 2023, ha acquistato sistematicamente palladio e platino in nero". Riusciva quindi a nascondere i traffici attraverso cosiddette 'cartiere', cioè società fittizie con prestanome che tramite false cessioni facevano sparire i beni, senza poi versare l'Iva. I dettagli su ArezzoNotizie.