Una giornata di giochi e sport aperta a tutta la cittadinanza. E’ quella organizzata presso il Campo Scuola 'Cino Cini' dal Comune di Pisa, in occasione della 'Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace', in programma sabato 6 aprile. A partire dalle 15.30 sarà possibile svolgere un’ampia varietà di discipline sportive ed entrare in contatto con le associazioni cittadine che hanno aderito all’iniziativa per presentare le relative attività, con dimostrazioni, performance e prove gratuite. L’iniziativa è stata presentata stamani, giovedì 28 marzo, con una conferenza stampa in Sala Baleari, a Palazzo Gambacorti.

"Come amministrazione non potevamo non celebrare un appuntamento così importante - dichiara l’assessore allo sport del Comune di Pisa, Frida Scarpa - per questo abbiamo deciso di organizzare una giornata di festa aperta a tutta la cittadinanza per promuovere lo sport, la cultura del movimento e le tante associazioni sportive presenti sul territorio che svolgono ogni giorno un lavoro fondamentale per la nostra comunità, favorendo non solo lo sviluppo della cultura del benessere psicofisico ma anche socializzazione, inclusione e aggregazione. In un momento come quello attuale, in cui soprattutto le giovani generazioni si scoprono spesso troppo fragili, lo sport è uno strumento fondamentale perché, proprio come la vita, ci insegna ad andare oltre i nostri limiti, a vivere e superare le difficoltà anche attraverso il fallimento che è sempre una tappa di un percorso più lungo che porta spesso ad una conquista".

Sarà un modo anche per conoscere l'offerta di tante realtà sportive del territorio. "Coloro che parteciperanno all’iniziativa al Campo Scuola - ha proseguito l'assessore - potrà venire in contatto con tantissime discipline che si praticano nella nostra città grazie a esibizioni e dimostrazioni. Il tutto all’interno di un’area, quella di Barbaricina, che noi consideriamo una vera e propria Cittadella dello Sport, sulla quale abbiamo investito molto in questi anni, e dove presto inizieranno i lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale, già finanziati nell’ambito del Pnrr per oltre 5 milioni di euro. Il 6 aprile invito quindi tutti i cittadini interessati all’appuntamento a venire al Campo Scuola e provare le varie attività proposte dalle associazioni. Sottolineo infine che per partecipare all’iniziativa ed accedere all’impianto sarà necessario presentarsi con indosso delle scarpe da tennis e che sarà vietato fumare in tutta l’area interessata".

La 'Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace' è una Giornata a carattere internazionale. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di proclamare il 6 aprile come "giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace" perché questa data ricorda l'inaugurazione, nel 1896, dei primi giochi olimpici dell'era moderna, ad Atene: il 6 aprile 1896 nascevano così i Giochi della I Olimpiade (i primi giochi olimpici dell'era moderna), grazie anche al contributo di Pierre de Coubertin.