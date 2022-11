Giornata internazionale dei prematuri: al Santa Chiara una panchina e il ricordo del professor Ghirri

Doveva essere un momento di raccoglimento e di gioia nel ricordare un grande neonatologo scomparso e per celebrare la forza della vita che va avanti, quella dei piccoli guerrieri della terapia intensiva neonatale che ce la fanno. E così è stato oggi al Santa Chiara, nella Giornata internazionale dei prematuri, che dal 2008 si celebra il 17 novembre, per ricordare che in tutto il mondo 1 bambino su 10 nasce pretermine.

Davanti all’Edificio 2 che ospita tutto il percorso materno-infantile (Ostetricia e Ginecologia e Neonatologia), nonostante una pioggerella sottile, sotto la musica di due maestri della Scuola di musica Bonamici - Nino Pellegrini al contrabbasso e Francesco Felici al sassofono - è stata scoperta la panchina dipinta dall’infermiera della Neonatologia Maya Corsani, aiutata da tutto lo staff e con le vernici fornite dall’Apan-Associazione pisana amici del neonato. Tutta in viola con i colori dell’arcobaleno, a ricordare tutto l’impegno professionale, la dedizione e l’emozione che accompagna il percorso assistenziale dei bimbi pretermine e dei loro genitori.

Poi al primo piano è stata scoperta la targa in memoria di un professionista scomparso troppo presto, il professore Paolo Ghirri, per tutti un collega, un compagno, un amico, un fratello. Toccante la lettera scritta dai suoi allievi e commovente la presenza anche di tanti colleghi ora non più in servizio che hanno fatto un lungo pezzo di strada insieme a lui e che hanno fatto la storia della Neonatologia pisana.

A salutare la moglie e la sorella di Paolo Ghirri, presenti alla cerimonia, la Direzione aziendale e il Dipartimento materno-infantile al completo con i direttori di struttura, i coordinatori infermieristici e dell’ostetricia, gli istruttori del Centro Nina, insomma tutto lo staff sanitario, le attiviste dell’Apan, alcuni genitori di bimbi pretermine ora grandi che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza, la gratitudine verso tutti i loro angeli custodi.

A coronamento della cerimonia anche la proiezione di un video dedicato al professor Ghirri, che lo immortala in tutte le fasi della sua vita spesa in ospedale a curare i tanti 'cicciobello', come li chiamava lui, che in questi anni hanno riempito la Neonatologia pisana, centro di riferimento per tutta l’area vasta nord-ovest nel percorso delle gravidanze a rischio-materno-fetali.