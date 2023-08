Guardia medica: tutti coperti i turni per Ferragosto in Alta Val di Cecina e in Valdera

Anche durante il ponte di Ferragosto il servizio di continuità assistenziale, da tutti conosciuto come 'guardia medica', in Alta Val di Cecina e in Valdera è coperto.

Da venerdì 11 a martedì 15 agosto le postazioni di Pontedera, Bientina, Santa Maria a Monte, La Rosa, Casciana Terme, Lari, Ponsacco, Pomarance, Saline di Volterra e Ponteginori avranno tutti i turni coperti.

Uniche eccezioni sono la postazione di Saline di Volterra, che nel turno di lunedì 14 agosto dalle 10:00 alle 20:00 sarà coperta dalla sede limitrofa di Pomarance, e la postazione di Casciana Terme, che nel turno del 15 agosto dalle 8:00 alle 20:00 sarà coperta con l'attivazione della sede limitrofa di Lari.

"La copertura dei turni della continuità assistenziale viene programmata utilizzando le disponibilità dei medici - spiega Patrizia Salvadori, direttrice della Sds Alta Val di Cecina Valdera - ma la diffusa e ormai nota carenza di dottori ci costringe ad aggiornare periodicamente, in genere ogni settimana, i turni da coprire. Riusciamo così a garantire il servizio in ogni postazione e nel caso in cui un turno risulti scoperto viene attivata la guardia medica in servizio nella sede limitrofa più vicina".

La continuità assistenziale non si occupa di emergenze, per le quali occorre sempre rivolgersi al 112. La 'guardia medica', invece, si occupa di casi non urgenti, generalmente sottoposti al medico di base, negli orari in cui il medico di base non è in servizio.