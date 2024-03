I Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno denunciato in stato di libertà una persona per ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Più dettagliatamente, i militari, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio a Cascina, hanno individuato un’autovettura fermarsi ad una stazione di servizio. Niente di strano, se non fosse che il mezzo in questione era stato segnalato come rubato, a Peccioli. Il veicolo è stato quindi subito bloccato.

Alla guida è stato identificato un soggetto di nazionalità straniera che, oltre a non aver mai conseguito la patente di guida, è stato sorpreso in possesso di due registratori di cassa, di cui non sapeva giustificare il possesso, e una modica quantità di hashish.

In ordine a quanto verificato, la persona controllata, già sottoposta alla misura di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è stata denunciata in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato invece restituito al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto.