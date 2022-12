Guida ubriaco e va a sbattere contro il muro di una casa: patente ritirata

I Carabinieri della Stazione di Guardistallo hanno denunciato in stato di libertà un 27enne per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool. Il giovane, la mattina di ieri 21 dicembre, ha causato un incidente stradale andando a sbattere contro il muro di un'abitazione adiacente la carreggiata nel Comune di Orciano Pisano. Per fortuna non ha coinvolto altri utenti della strada. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno sottoposto il conducente all’analisi dell’alcooltest tramite l’etilometro in dotazione. L’esito del controllo ha consentito di appurare che il 27enne guidava in stato di ebbrezza alcolica. E' stato quindi deferito in stato di libertà e la patente di guida gli è stata ritirata.