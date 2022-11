I ragazzi della v Itis 'A. Santucci' di Pomarance in visita alla Smith Bits di Saline di Volterra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Giovedì 26 ottobre all’interno del progetto SEI (Scuola E Impresa) i ragazzi di V ITIS hanno visitato lo stabilimento della Smith Bits di Saline di Volterra società del gruppo Schlumberger deputata alla produzione di scalpelli per la perforazione profonda. La giornata è iniziata con la presentazione dello stabilimento e una breve HSE Induction propedeutica alla visita all’interno dei reparti produttivi. Successivamente la classe è stata divisa in due gruppi che si sono alternati nella: 1. spiegazione tecnica sulla filiera e processo produttivo seguita da una breve simulazione dei processi con Vericut 2. visita all’area produttiva, ponendo articolare attenzione alle varie lavorazioni ed agli aspetti organizzativi I ragazzi hanno seguito con molto interesse le attività proposte contestualizzando quanto visto anche nella realtà locale: la ricerca del fluido geotermico trattato a lezione nei giorni precedenti. Il prof. Luca Antonelli coglie l‘occasione per ringraziare i vertici aziendali per l’attenzione che hanno sempre mostrato verso a nostra scuola e soprattutto la Dott.ssa Fernanda Gugliotta e il dott. Simone Pallesi per l’impegno profuso alla realizzazione dell’iniziativa. Alla fine della visita Scuola e Azienda si sono date appuntamento per un altro incontro da tenere a scuola in modalità mista per far conoscere l’applicativo MAINSIM scelto da Smits Bits per la gestione della Manutenzione.