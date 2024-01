Sorpreso di notte a imbrattare i muri lungo la linea ferroviaria: denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nel corso dei servizi svolti finalizzati al controllo del territorio, hanno deferito in stato di libertà tre persone rispettivamente per guida in stato di ebbrezza, divieto di ritorno nel comune di Pisa e per imbrattamento.



Nel primo caso i militari dalla Compagnia Carabinieri, con il supporto della Sezione Radiomobile, durante i controlli alla circolazione stradale, hanno accertato che il conducente di un'auto aveva un tasso alcolemico superiore a 1 g/l, superiore quindi di due volte rispetto al limite consentito. Il soggetto è stato sorpreso anche alla guida senza patente, poiché revocata.



Durante l'altra notte invece i Carabinieri hanno sorpreso una persona intenta ad imbrattare i muri perimetrali che costeggiano la linea ferroviaria. Il soggetto è stato denunciato in stato di libertà per imbrattamento e deturpamento di cose altrui e gli sono state sequestrate le bombolette spray che stava adoperando.



Infine i militari della Sezione Radiomobile hanno individuato una persona, residente altrove, che sebbene gravata dalla misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa, è stata sorpresa a permanere in città e, pertanto, segnalata all’autorità giudiziaria.