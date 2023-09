Sulla parete dell'Istituto comprensivo di Bientina un'opera di street art sull'importanza del sapere

Un murale per rendere la scuola più bella ed accogliere ragazze e ragazzi nel luogo d’eccellenza di apprendimento e crescita con un messaggio importante: attraverso la conoscenza e il sapere è possibile superare i propri limiti. È stata presentata a Bientina l’opera di street art 'Sapere Volare' dell’artista romana Alessandra Carloni, realizzata da DAB Pumps in collaborazione con il Comune di Bientina.



Alla presentazione hanno partecipato anche gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo che, in occasione dell’inizio dell’anno scolastico, hanno potuto ammirare da vicino il nuovo dipinto presente sulla facciata della scuola.

“Dopo l’inaugurazione dell’opera ‘Transition - From The Past To The Future’ nelle Piazze dei Borghi,‘Sapere Volare’ è la seconda opera di street art di grandi dimensioni realizzata negli ultimi sei mesi e la quarta in totale - dice il sindaco Dario Carmassi - ci piace immaginare che il nostro ambiente urbano, sia nel capoluogo che nelle frazioni, diventi negli anni più attraente e stimolante grazie alla street art. E questo non è che un inizio”.

“Iniziative come queste sono molto importanti per Bientina - afferma Alessandro Cai, vicesindaco con delega alle Attività produttive e al Commercio - poiché rappresentano un’opportunità importante per le attività produttive in un territorio sempre più in crescita, ma non solo: riqualificare le aree urbane attraverso l’arte migliora la qualità della vita e rappresenta un fattore di benessere per lo spirito, la mente e l’immaginazione”.

“Sono molto soddisfatto del risultato di questo prestigioso intervento - aggiunge Matteo Novi, responsabile del progetto per DAB Pumps - un anno fa abbiamo iniziato a parlare con l’amministrazione comunale per costruire insieme i presupposti utili alla realizzazione. Spero che ne goda chi transiterà di fronte all’istituto e, ovviamente, tutti i ragazzi del complesso scolastico. L’arte fa sognare e stimola il pensiero”.

“L’opera è un gioco di parole che rimanda alla forza del messaggio che è rappresentata nell’opera stessa, ovvero quanto la conoscenza e il sapere possono permettere all’uomo di elevarsi e superare i propri limiti - dichiara l’artista Alessandra Carloni - il personaggio, protagonista onnipresente nelle mie opere e simbologia del sogno, viaggia sopra un libro volante attraversando i tetti di una città immaginaria che rimanda a Bientina e ha sulle spalle un mappamondo antico, simbolo del viaggio come forma di conoscenza e come spinta per andare avanti”.