Marina di Pisa, pronto il parcheggio sopraelevato: sabato l'inaugurazione

Taglio del nastro sabato prossimo, 29 luglio, per il parcheggio 'fast park' sopraelevato sulla via Litoranea a Marina di Pisa. Sono infatti terminati i lavori ed è giunto nei giorni scorsi il nulla osta da parte del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. Si tratta di una struttura nuova con 120 posti auto, comprese 2 postazioni di ricarica macchine elettriche, 5 posti auto disabili oltre a stalli per moto e biciclette, gestita da Pisamo, che interessa un’area di proprietà comunale di circa 3mila metri quadri, situata al di fuori del territorio del Parco e già destinata a parcheggio, realizzata senza ulteriore consumo di suolo, come precisa l'amministrazione comunale.

"Continuiamo a cambiare Pisa verso una città più dinamica, fluida e Smart. Nel pieno rispetto dei tempi abbiamo realizzato questa nuova struttura che sarà al servizio di residenti, pisani e turisti - dice l’amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone - il nuovo fast park, infatti, è stato realizzato proprio per sopperire alla richiesta di posti auto, soprattutto nella stagione estiva, in un’area strategica del nostro litorale, vicina agli stabilimenti balneari, ai locali notturni e anche alla pista ciclabile del trammino, facilmente raggiungibile".

Il parcheggio sarà a pagamento tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00, e dalle 20.00 alle 02.00 del giorno successivo anche nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e nei prefestivi e festivi. La tariffa, tramite parcometro abilitato con Pos e applicazioni su smartphone, è stabilita in 0.50 euro all’ora; 2.50 euro per 6 ore; 4,00 euro tariffa giornaliera. Tariffe vigenti su tutto il litorale.

Il progetto definitivo era stato approvato a fine 2021 dalla Giunta comunale. I lavori, iniziati nel marzo scorso, hanno avuto un costo di circa 1,4 milioni di euro, finanziati con mutuo interamente rimborsato dalla Regione Toscana nell’ambito delle 'Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana'.

Il parcheggio multipiano è realizzato con strutture prefabbricate di carattere temporaneo, comunemente denominate 'fast park', montate direttamente sulla massicciata del parcheggio esistente senza compromettere ulteriormente la natura del suolo e che, una volta venuta meno la richiesta di posti auto, potranno essere facilmente rimosse.